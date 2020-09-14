В Рязанской области зафиксировали еще 32 случая коронавируса
Всего число случаев заражения с начала пандемии достигло 7 584.
По состоянию на понедельник, 14 сентября, в Рязанской области зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе Москвы.
Всего число случаев заражения с начала пандемии достигло 7 584. Число выздоровевших и летальных случаев не увеличилось. Общее количество вылечившихся с начала пандемии достигло 6 458, летальных случаев — 47.
Еще 30 тестов находятся на подтверждении.
В России за сутки зарегистрировали 5 509 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Всего число заболевших по стране достигло 1 068 320.
За сутки по стране выписали 2 475 человек. За весь период — 878 700.
За сутки в России скончались 57 человек с коронавирусом. За весь период по стране умерло 18 635 человек.