В Рязанской области обработана половина протоколов голосования в облдуму

Явка составила 30,37%.

В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.

Результаты по итогам обработки 53,06% голосов:

«Единая Россия» 45,45%;

«ЛДПР» 12,58%;

«КПРФ» 9,25%;

«За правду» 7,84%;

«Справедливая Россия» 6,50%;

«Новые люди» 5,49%;

«Партия пенсионеров» 5,43%;

«Коммунисты России» 3,96%;

«Партия Роста» 0,90%.

«Партия прямой демократии» 0,32%.

Явка составила 30,37%.

Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.