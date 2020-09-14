В Рязанской области обработана половина протоколов голосования в облдуму
Явка составила 30,37%.
В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.
Результаты по итогам обработки 53,06% голосов:
- «Единая Россия» 45,45%;
- «ЛДПР» 12,58%;
- «КПРФ» 9,25%;
- «За правду» 7,84%;
- «Справедливая Россия» 6,50%;
- «Новые люди» 5,49%;
- «Партия пенсионеров» 5,43%;
- «Коммунисты России» 3,96%;
- «Партия Роста» 0,90%.
- «Партия прямой демократии» 0,32%.
Явка составила 30,37%.
Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.