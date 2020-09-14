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В Рязанской области обработана половина протоколов голосования в облдуму
Явка составила 30,37%.

В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.

Результаты по итогам обработки 53,06% голосов:

  • «Единая Россия» 45,45%;
  • «ЛДПР» 12,58%;
  • «КПРФ» 9,25%;
  • «За правду» 7,84%;
  • «Справедливая Россия» 6,50%;
  • «Новые люди» 5,49%;
  • «Партия пенсионеров» 5,43%;
  • «Коммунисты России» 3,96%;
  • «Партия Роста» 0,90%.
  • «Партия прямой демократии» 0,32%.

Явка составила 30,37%.

Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.