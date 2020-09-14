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В Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего почти полмиллиона по алиментам
Мужчина выплачивает алименты на двух дочерей.

В Рязанской области разыскивают Кузрвкина Григория Михайловича, долг по алиментам которого составил 422 тысячи 996 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В марте 2009 года в отношении мужчины составили производство по взысканию алиментов в отношении его 13-летней дочери. С июля 2020 года приставы ведут еще одно производство из-за задолженности по алиментам в отношении дочери 2010 года рождения. Отмечается, что дети у мужчины от разных женщин.

Должник уклоняется от выплаты, по месту регистрации он не проживает, а последнее место жительства приставы установить не смогли. На связь с правоохранителями мужчина не выходит. Его объявили в розыск.

Всех, кому известна информация о должнике, попросили обращаться по номеру +7 (4912) 29-45-00 в дежурную часть регионального УФССП.