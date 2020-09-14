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В Рязани на пяти улицах отключили воду
Воды не будет до 17:00.

В понедельник, 14 сентября, в Рязани на пяти улицах отключили холодную воду, сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет по следующим адресам:

  • с 9:00 до 17:00: Ряжское шоссе, дом 20 (территория завода Химволокно);
  • с 10:00 до 17:00: улица Баженова, дома 12, 10, 8, 6, 4, 2, 12-а, улица Ключевая, дома 18, 16, 12, 10, 6, 1, 5, 7, 11, 13, 15, 9, 3, 19, 23, улица Снежная, дома 14, 16, 10, 12, 4, 6, улица Родниковая, дома 3, 5, 7, 9, 13, 17, 11, 12, 19, 21;
  • с 10:00 до 16:00: поселок Божатково, дома с 1 по 87 (частный сектор).