В России увеличат размер материнского капитала

Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы 443,3 миллиарда рублей.

В следующем году Минтруд проиндексирует размер материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Размер поддержки в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если семья не получала материнский капитал на первенца. В случае, если семья получала маткапитал на первого ребенка, доплата на второго составит 155 550 рублей.

Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы 443,3 миллиарда рублей.

С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей.