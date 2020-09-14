В России увеличат размер материнского капитала
Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы 443,3 миллиарда рублей.
В следующем году Минтруд проиндексирует размер материнского капитала. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Размер поддержки в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если семья не получала материнский капитал на первенца. В случае, если семья получала маткапитал на первого ребенка, доплата на второго составит 155 550 рублей.
Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы 443,3 миллиарда рублей.
С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей.