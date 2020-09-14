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В Роскачестве объяснили, какие сообщения нельзя открывать
Мошенники могут похитить личные данные абонентов.

Специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала агентству «Прайм», какие смс-сообщения нельзя открывать. По ее словам, мошенники могут похитить личные данные абонентов.

Следует обязательно смотреть на имя отправителя в push-окне перед тем, как открывать письмо. Если это незнакомый отправитель или общее название вроде «Info», то читать сообщение не стоит.

Также нельзя переходить по ссылке, если абоненту сообщают о якобы неполученном mms. По словам Боровиковой, любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения, а также сообщения о выигрышах — это всегда признаки мошенничества.

«Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить смс», — заключила специалист.