В Приокском в ДТП со скорой пострадали два человека

По предварительным данным, карета скорой двигалась с включенными проблесковыми маячками.

В Приокском в ДТП со скорой пострадали два человека. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД.

Авария произошла в 7.30 на пересечении улиц Бронная и Октябрьская. На месте столкнулись «четырнадцатая» и машина скорой помощи.

По предварительным данным, карета скорой двигалась с включенными проблесковыми маячками.

В результате ДТП водители машин пострадали.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.