В Приокском в ДТП со скорой пострадали два человека
По предварительным данным, карета скорой двигалась с включенными проблесковыми маячками.
В Приокском в ДТП со скорой пострадали два человека. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД.
Авария произошла в 7.30 на пересечении улиц Бронная и Октябрьская. На месте столкнулись «четырнадцатая» и машина скорой помощи.
По предварительным данным, карета скорой двигалась с включенными проблесковыми маячками.
В результате ДТП водители машин пострадали.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.