В «Наташкином» парке установят детскую площадку за семь миллионов

Тендер разыграют 23 сентября.

В Рязани продолжается второй этап благоустройства Верхнего городского парка. В 2020 году там установят детскую площадку за 7 миллионов. Тендер появился на сайте Госзакупок.

Полная стоимость контракта составляет — 7 млн 214 тыс. 562 рублей.

На эту сумму в парке планируют установить: игровой комплекс «Русские Сказки», качели «Гнездо», универсальный комплекс «Треугольная сфера с сеткой», качалку «Ветерок», карусель со сплошным сиденьем, детский игровой комплекс «Театр», резиновую фигуру «Гусеничка», качалку на пружине «Вертолет», раму качелей для пяти сидений на бревнах, подвес на длинной цепи и карусель «Юла». Объект планируется сдать до конца осени.

Тендер разыграют 23 сентября.