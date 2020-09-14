В Калуге подвели итоги выборов

Повсеместно выборы признаны состоявшимися и действительными.

14 сентября на заседании регионального правительства Калужской области итоги единого дня голосования подвел председатель облизбиркома Виктор Квасов.

По его словам, кроме выборов губернатора и депутатов заксобрания, в области прошло еще 277 кампаний по выбору депутатов представительных органов муниципальных образований.

Повсеместно выборы признаны состоявшимися и действительными. Жалоб и обращений, которые ставили бы под сомнение результаты голосования, не поступало.

По предварительным итогам, в выборах приняли участие 281 120 человек. Явка по области составила 35,36 процента. Наибольшая активность зафиксирована в Износковском, Жиздринском, Медынском, Мосальском, Перемышльском, Ульяновском, Хвастовичском и Юхновском районах. В них явка превысила 60 процентов.

Голосование проходило на 728 участках с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

Работу комиссий на избирательных участках контролировали 4667 человек. 1864 наблюдателя были представлены политическими партиями.

Предварительные результаты на выборах губернатора в целом по области следующие:

Владислав Шапша — 71,2 процента голосов;

Николай Яшкин — 9,93 процента;

Надежда Ефремова — 5,01 процента;

Александр Абросимов — 3,87 процента;

Степан Опарышев — 3,73 процента;

Елена Ефанова — 2,27 процента.

На выборах депутатов заксобрания 7 созыва по партийным спискам данные следующие:

«Единая Россия» — 42,44 процента (10 депутатских мандатов);

«КПРФ» — 12,9 процента (3 мандата);

«ЛДПР» — 8,6 процента (2 мандата);

«Новые люди» — 8,08 процента (2 мандата);

«Справедливая Россия» — 8,01 процента (2 мандата);

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 7,85 процента (1 мандат).

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

По одномандатным округам наибольшее количество голосов набрали: Дмитрий Афанасьев, Виктор Авраменко, Юрий Соловьев, Александр Козлов Ирина Яшанина, Виталий Ковалев, Михаил Дмитриков, Андрей Смоловик, Карп Диденко, Вадим Витьков, Александр Окунев, Андрей Литвинов, Владимир Ливенцев, Андрей Петров, Анатолий Сотников, Олег Комиссар, Александр Кривовичев, Татьяна Дроздова и Сослан Такаев.

По одному из округов, в котором победил Александр Ефремов, идет судебный процесс.

Владислав Шапша поблагодарил всех, кто занимался организацией выборов, которые, по его словам, прошли на достаточно высоком уровне.