В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет
Обучение на права предложили начать с 15,5 лет.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать «права» с 16 лет. Об этом передает
Законодатель отметил, что молодые люди 16—17 лет могут иметь официальную работу, учиться и жить в другом городе, отдельно от семьи.
В обращении Власов предложил снизить возрастной ценз для управления автомобилем в России до 16 лет и предоставить возможность начать обучение на «права» с 15,5 лет.
По словам законодателя, изменения позволят лицам до 16 лет в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, начать раньше трудовую деятельность и стать самостоятельными.