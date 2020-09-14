В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

Обучение на права предложили начать с 15,5 лет.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать «права» с 16 лет. Об этом передает RT со ссылкой на письмо начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

Законодатель отметил, что молодые люди 16—17 лет могут иметь официальную работу, учиться и жить в другом городе, отдельно от семьи.

В обращении Власов предложил снизить возрастной ценз для управления автомобилем в России до 16 лет и предоставить возможность начать обучение на «права» с 15,5 лет.

По словам законодателя, изменения позволят лицам до 16 лет в более раннем возрасте быть вовлеченными в экономические процессы, начать раньше трудовую деятельность и стать самостоятельными.