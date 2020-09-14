В Дубровичах захоронили останки погибшего солдата

Родным Виктора Морозова передали эбонитовую капсулу.

В селе Дубровичи Рязанского района захоронили останки погибшего под Курском Виктора Морозова. Об этом собщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Поиски останков погибших солдат проходили с 25 по 27 мая 2020. Поисковики нашли и археологически эксгумировали останки 15 человек с элементами снаряжения, вооружения и личных вещей. Одним из опознанных бойцов стал Морозов Виктор Иванович, 1911 г. р., который был призван из деревни Мушкино Чаинского района Томской области. Его родственники — дочь, внуки и правнуки — были найдены в Рязанской области.

Родным Виктора Морозова, проживающим в Дубровичах, передали эбонитовую капсулу. В ней хранилась записка, благодаря которой стало известным имя бойца. Вручена родным и памятная медаль «Шагнувшие в бессмертие».