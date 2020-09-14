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В августе в Рязани зафиксировали превышение уровня формальдегида в воздухе
Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенный.

В августе в Рязани зафиксировали превышение уровня формальдегида в воздухе. Об этом сообщил сайт регионального Гидрометцентра.

Наблюдения проводились ежедневно на четырех стационарных постах четыре раза в сутки. Лаборатория отобрала и проанализировала 2632 проб воздуха.

Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу оценивается как повышенный. Больше всего загрязений в микрорайонах и Сысоево.

По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружили.

Справка:

Формальдегид — бесцветный газ, обладающий резким запахом в больших концентрациях. Сильно раздражает глаза и дыхательные пути. Оказывает общетоксическое действие, вызывает поражение центральной нервной системы, легких, печени, почек, органов зрения. Содержится в выбросах производств химических, строительных материалов, линолеума, толя, рубероида, пергамина, пенопласта, минераловатных плит, синтетических жирных кислот и синтетических материалов.