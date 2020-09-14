У рязанского программиста со счета похитили 750 тысяч рублей

Личность мошенника устанавливается.

В Рязанской области у 28-летнего программиста украли со счета 750 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец пообщался со службой безопасности банка, после чего у него пропала крупная сумма. Ему сообщили по телефону, что с его счета незаконно пытаются перевести деньги. Звонивший, напугав таким способом человека, попросил сообщить сведения банковской карты и следовать указаниям.

Пострадавший таким образом передал право на доступ к сбережениям, а злоумышленник похитил их.

Личность злоумышленника устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошеннику грозит лишение свободы до 5 лет.