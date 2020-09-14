Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 14
15°
Вт, 15
17°
Ср, 16
14°
ЦБ USD 74.71 -0.18 15/09
ЦБ EUR 88.58 -0.1 15/09
Нал. USD 75.05 / 76.83 14:27
Нал. EUR 89.10 / 89.4 14:27
Новости
Коронавирус
Публикации
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
4 875
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
7 679
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
12 160
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
11 171
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
У рязанского программиста со счета похитили 750 тысяч рублей
Личность мошенника устанавливается.

В Рязанской области у 28-летнего программиста украли со счета 750 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанец пообщался со службой безопасности банка, после чего у него пропала крупная сумма. Ему сообщили по телефону, что с его счета незаконно пытаются перевести деньги. Звонивший, напугав таким способом человека, попросил сообщить сведения банковской карты и следовать указаниям.

Пострадавший таким образом передал право на доступ к сбережениям, а злоумышленник похитил их.

Личность злоумышленника устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ. Мошеннику грозит лишение свободы до 5 лет.