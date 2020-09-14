Стало известно, как 16-летней девушке удалось сбежать из лагеря под Рязанью

Прокуратура проверила лагерь после произошедшего.

16-летняя девушка сбежала из лагеря «Радуга» в Клепиковском районе через дырки в заборе. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Прокуратура проверила лагерь после произошедшего. Комиссия обнаружила ряд нарушений: отсутствовал журнал регистрации посетителей; не было ответственных лиц, которые отвечают за безопасность нахождения детей, отсутствовали записи в журнале инструктажей, не проводились практические занятия по обнаружению посторонних на территории лагеря; отсутствовал журнал проверки зданий и опасных участков.

Нарушения нашли также в столовой, где были просроченные продукты. Кроме того, в медицинском кабинете выявлены нарушения хранения лекарств и отсутствие необходимого оборудования для фиксирования показателей температуры.

Напомним, несовершеннолетняя пропала 4 августа, ее объявили в розыск. Девушку нашли 12 августа. Также очевидцы рассказали, что из летнего лагеря «Радуга» часто сбегают дети.