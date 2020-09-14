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Сасовца отправили в колонию за неуплату алиментов
Задолженность составила 165536 рублей.

Сасовский районный суд назначил ранее судимому мужчине четыре месяца колонии поселения за неуплату алиментов. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Заместитель межрайонного прокурора Нелли Чилина рассказала, что осужденный умышленно не платил алименты на содержание двух сыновей. Он жил в Сасове, но у него не было постоянного места жительства.

Мужчину привлекали к административной ответственности, но он так и не платил алименты. Задолженность составила 165536 рублей. Также сасовец уклонился от исправительных работ, к которым его ранее приговорили.

Его признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Ему назначили четыре месяца в колонии-поселения.