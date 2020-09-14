Сасовца отправили в колонию за неуплату алиментов

Задолженность составила 165536 рублей.

Сасовский районный суд назначил ранее судимому мужчине четыре месяца колонии поселения за неуплату алиментов. Об этом сообщило ИД « Пресса ».

Заместитель межрайонного прокурора Нелли Чилина рассказала, что осужденный умышленно не платил алименты на содержание двух сыновей. Он жил в Сасове, но у него не было постоянного места жительства.

Мужчину привлекали к административной ответственности, но он так и не платил алименты. Задолженность составила 165536 рублей. Также сасовец уклонился от исправительных работ, к которым его ранее приговорили.

Его признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Ему назначили четыре месяца в колонии-поселения.