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Рыбновец украл телефон у работницы рязанского травмпункта
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Рыбновец украл телефон у работницы рязанского травмпункта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Врач ненадолго вышла из кабинета и не закрыла дверь кабинета. Вернувшись через пару минут, женщина заметила, что телефон, который она оставила на столе, пропал.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели подозрительного мужчину, который общался с приятелем в коридоре. Оперативники выяснили, что последний обращался в травмпункт для получения справки. По медицинской карте они установили личность мужчины, разыскали его и выяснили с кем он был накануне в травматологическом центре.

Оперативники задержали злоумышленника. Причастным к краже оказался 37-летний житель Рыбновского района. Похищенное изъяли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158.