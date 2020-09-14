Рязанские врачи извлекли из бронхов младенца орех

Инородний предмет извлекли с помощью бронхоскопа.

В детской ОКБ из бронзов 9-месячного ребенка извлекли орех, который был там больше месяца. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Ребенок проходил лечение в поликлинике по месту жительства около месяца. Его беспокоили кашель, одышка, хрипы. Специалисты отмечали изменения на рентгенограмме легких. Лечение антибиотиками не дало результатов, и маленького пациента направили в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

Главврач ОДКБ Инна Лебедева пояснила, что ребенок не всегда чувствует, что подавился.

«Если не извлечь инородное тело сразу, появляются кашель, хрипы, снижается содержание кислорода в крови, возможны нагноения в бронхиальном дереве или даже абсцесс — типичные симптомы бронхита или ларингита», — рассказала специалист.

По ее словам, в больницу регулярно поступают дети, у которых что-то застряло в дыхательных путях.

Она добавила, что инородние предметы извлекают за несколько минут с помощью бронхоскопа — системы, которая помогает проводить диагностику и лечение дыхательных путей без операции.