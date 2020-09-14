Рязанец планирует построить часовню в честь сына, покончившего с собой

Мужчина организовал сбор средств.

Житель Рязанской области планирует построить часовню в честь своего сына, который покончил с собой. Мужчина организовал сбор средств на покупку материалов.

«В течение года планируем собрать средства на часовню в память о сыне», — сообщил рязанец.

Все, кто желает помочь, могут отправлять средства на карту: 42 76 16 09 28 18 57 51.

Напомним, в июле восьмилетний ребенок покончил с собой в гараже. Следователи проводят проверку.