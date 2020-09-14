Рязань получила пять московских автобусов

Их распределят на наиболее востребованные городские маршруты.

Рязань получила пять автобусов из Москвы. В понедельник, 14 сентября, их передали в «УРТ».

Всего в распоряжение Управления рязанского троллейбуса поступит 50 машин, которые обновят и дополнят автопарк.

«Поступившие автобусы находятся в хорошем состоянии. По мере транспортировки в Рязань машины будут проходить необходимое техническое обслуживание, укомплектовываться противопожарным оборудованием и необходимым инвентарем. После этого подвижные составы будут полностью готовы к выходу на линии», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что автобусы распределят на наиболее востребованные городские маршруты.

На этой неделе в Рязань поступит вторая партия автобусов из Москвы.