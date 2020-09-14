Роспотребнадзор посоветовал перестать солить блюда
Чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.
Роспотребнадзор посоветовал перестать солить блюда во время готовки, так как норма потреболения для человека составляет пять граммов в день, а в России в среднем едят 12 граммов, сообщили
Отмечается, что чрезмерное потребление соли повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких.