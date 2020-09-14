Прокуратура начала проверку после инцидента с севшим на мель теплоходом в Рязанской области

Теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Оке.

Прокуратура начала проверку после инцидента с севшим на мель теплоходом в Рязанской области, сообщил сайт надзорного органа.

Напомним, теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Оке в Касимовском районе Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.

Туристы рассказали, что их не оповещали о произошедшем. Из-за этого на борту паниковали люди.

Власти отреагировали на произошедшее.

После этого теплоход сняли с мели, он поплыл в сопровождении буксира по намеченному маршруту.