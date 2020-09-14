Прокуратура начала проверку после инцидента с севшим на мель теплоходом в Рязанской области
Теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Оке.
Прокуратура начала проверку после инцидента с севшим на мель теплоходом в Рязанской области, сообщил
Напомним, теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Оке в Касимовском районе Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.
Туристы рассказали, что их не оповещали о произошедшем. Из-за этого на борту паниковали люди.
Власти отреагировали на произошедшее.
После этого теплоход сняли с мели, он поплыл в сопровождении буксира по намеченному маршруту.