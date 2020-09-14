Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 14
15°
Вт, 15
16°
Ср, 16
14°
ЦБ USD 74.71 -0.18 15/09
ЦБ EUR 88.58 -0.1 15/09
Нал. USD 75.1 / 77.16 17:13
Нал. EUR 89.15 / 89.8 16:46
Новости
Коронавирус
Публикации
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
1 час назад
260
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
5 179
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
7 983
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
12 459
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Приставы объявили в розыск трехлетнюю девочку, которую увез отец
Ее местонахождение неизвестно с 2019 года.

Приставы Тамбовской области объявили в розыск трехлетнюю девочку, которую увез отец-алиментщик. О поисках Вероники Зубцовой сообщили в рязанском УФССП.

Ребенка должны передать органам опеки и попечительства. Но местонахождение девочки неизвестно с 2019 года.

«По предварительной информации, ребенка в неизвестном направлении увез отец-алиментщик», — говорится в сообщении.

Рязанцев попросили помочь в поисках. Тех, кто что-то знает, просят звонить по телефонам: 8 (4912) 29-45-00; 8 (4912) 29-45-55.