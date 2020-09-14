Приставы объявили в розыск трехлетнюю девочку, которую увез отец
Ее местонахождение неизвестно с 2019 года.
Приставы Тамбовской области объявили в розыск трехлетнюю девочку, которую увез отец-алиментщик. О поисках Вероники Зубцовой сообщили в рязанском УФССП.
Ребенка должны передать органам опеки и попечительства. Но местонахождение девочки неизвестно с 2019 года.
«По предварительной информации, ребенка в неизвестном направлении увез отец-алиментщик», — говорится в сообщении.
Рязанцев попросили помочь в поисках. Тех, кто что-то знает, просят звонить по телефонам: