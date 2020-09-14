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Правозащитник рассказал о меню Ефремова в СИЗО
Ефремов открыл счет, с которого можно заказать более качественные и вкусные блюда, нежели в общей столовой.

Актер Михаил Ефремов почти сразу после вынесенного приговора оформил заказ дорогих блюд в камеру с помощью родственников. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова.

Юрист отметил, что опцию могут оформить большинство заключенных: для этого оформляется специальный расчетный счет, с него расплачиваются в специальном терминале. Там можно выбрать более качественные и вкусные блюда, нежели в общей столовой.

По словам Мельникова, Ефремов открыл счет в течение «буквально суток».

В СИЗО, где заключен актер, на выбор представлены разнообразные блюда: утка по-пекински, борщ с котлетами, фрукты, сладости, выпечка.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.