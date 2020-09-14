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Полиция показала кадры с места смертельной аварии с грузовиком в Пронском районе
Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полиция показала кадры с места смертельной аварии в Пронском районе.

Авария произошла в пятницу, 11 сентября. Водитель 1991 года рождения за рулем Lada Granta двигался в сторону Скопина, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hyundai Porter под управлением мужчины 1986 года рождения

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель Hyundai был госпитализирован.