Полиция показала кадры с места смертельной аварии с грузовиком в Пронском районе

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Полиция показала кадры с места смертельной аварии в Пронском районе.

Авария произошла в пятницу, 11 сентября. Водитель 1991 года рождения за рулем Lada Granta двигался в сторону Скопина, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hyundai Porter под управлением мужчины 1986 года рождения

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель Hyundai был госпитализирован.