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«Почта России» запустила в Рязанской области акцию «Ты не один!»
Акция пройдет с 15 по 30 сентября.

«Почта России» в Рязанской области объявила о старте ежегодной акции «Ты не один», приуроченной к Международному дню пожилого человека.

В рамках акции, которая пройдет с 15 по 30 сентября, каждый желающий может приобрести и отправить посылку и открытку с добрыми пожеланиями в адрес постояльцев комплексных домов — интернатов для престарелых и инвалидов, расположенных в Рязанской области.

Специальные подарочные наборы, которые станут приятным сюрпризом для пожилого человека в праздничный день, можно приобрести в отделениях — участниках акции. Номинал посылки составит не более 200 рублей.

Желающим присоединиться к акции необходимо приобрести посылку, написать добрые пожелания в приветственной карточке и передать все оператору связи.

В 2020 году для «добрых дел» открыты двери отделения почтовой связи 390000 по адресу Рязань, улица Почтовая, дом 49.

1 октября, в День пожилого человека, сотрудники «Почты России» доставят корреспонденцию и посылки адресатам.