Пашаев заявил, что Ефремова подставил один из друзей

Ефремов заявлял в разговоре с юристом, что не собирается выдавать друзей.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подставил один из близких друзей. Об этом защитник рассказал в интервью с порталом « Собеседник ».

Юристу задали вопрос, о ком из близких друзей Ефремова идет речь: Иване Стебунове, Сергее Гармаше и Никите Высоцком. «Один из них его и подставил! И точка! Все, тему сменили, я вам ответил», — заявил Эльман Пашаев. По словам адвоката, когда друг Ефремова подставил его тем, что попросил взять на себя вину.

«Да, а когда прокуратура запросила 11 лет для Михаила, я спросил у него: „Ну что?“ Он ответил: „Это моя ошибка“», — сказал Пашаев.

Юрист добавил, что Ефремов заявлял в разговоре с ним, что не собирается выдавать друзей.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.