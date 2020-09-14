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Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову
По мнению защитника, суд был необъективен по отношению к клиенту.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объснил приговор Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом он рассказал в интервью «Собеседнику».

По мнению защитника, суд был необъективен по отношению к клиенту. Юрист возмутился заявлениям, что артист получил восемь лет по вине адвоката.

«Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!» — заявил Пашаев.

Адвокат рассказал, что у следователя, который занимался делом актера, есть другое дело по ДТП, в котором погибли два человека. Тогда виновник получил условный срок.

По словам Пашаева, в документах по делу Ефремова было очень много нарушений в экспертизе и процессуально. По мнению юриста, «есть все шансы» отменить приговор в кассационной инстанции, а также в Верховном суде.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за ДТП, которое произошло в центре Москвы. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат «подставил» его на восемь лет.