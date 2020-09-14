Опубликовано фото с места ДТП с пострадавшими в Спасском районе

Авария произошла в субботу, 12 сентября

Опубликована фотография с места ДТП с пострадавшими в Спасском районе. Их опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 12 сентября в 20:40 на перекрестке улиц Красная и Циолковского в селе Ижевское.

44-летний водитель на Mercedes-Benz GL450 врезался в ВАЗ-2107. В результате 41-летний водитель «семерки» госпитализирован в больницу. Пассажирка 27-летняя пассажирка ВАЗ-2107 также получила травмы.