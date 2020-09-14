Минтранс подготовил новый проект поправок к ПДД — СМИ

Документ проходит «регламентные процедуры».

Минтранс России подготовил новый проект поправок к правилам дорожного движения. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на документ.

По данным издания, ведомство предлагает снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стекол при этом норм не устанавливается. Новые правила также разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, поскольку из ПДД пропадет ссылка на ГОСТ 2001 года.

Согласно проекту, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Кроме того, зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».

Новым проектом также предлагается ввести ограничение скорости у автобусов. Скорость до 90 км/ч смогут развивать только те транспортные средства, которые оборудованы ремнями безопасности и только с сидячими местами, для остальных автобусов лимит составит 70 км/ч. Автобусы, которые перевозят детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Кроме того, вводится знак «Движение автобусов запрещено».

Отмечается, что документ проходит «регламентные процедуры».