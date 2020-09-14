Мэр Рязани поздравила с днем рождения почетного гражданина города

Сорокина подчеркнула, что Максимова «прошла большой трудовой путь как высокопрофессиональный медик и яркий представитель династии врачей».

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила с днем рождения заместителя председателя гордумы, Почетного гражданина города Ларису Максимову. Сообщение размещено в Facebook.

«С глубоким уважением от всей души пожелала ей самого главного в наше время — здоровья и сил, оставаться таким же замечательным человеком и грамотным руководителе», — говорится в сообщении.

Сорокина подчеркнула, что Максимова «прошла большой трудовой путь как высокопрофессиональный медик и яркий представитель династии врачей». Она была награждена медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением», ей присвоено звание Заслуженный врач России.

Кроме того, Максимова работала в городском Совете депутатом, потом главой муниципального образования, председателем Рязанской городской Думы I созыва.

«Но, в какой бы должности она ни была, неизменным и главным для нее оставалась работа во благо города Рязани и его жителей», — отметила глава горадминистрации.