Калужанка заболела коронавирусом после выписки из больницы

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день после выписки из больницы.

Калужанку госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день после выписки из больницы. Об этом со ссылкой на группу в соцсети уполномоченного по правам человека в области передает KP40.ru .

Женщина находилась на лечении с отеком легких. Ее выписали, но уже следующей ночью у нее поднялась температура и возобновились боли в груди. Лечащий врач пояснил, что, возможно, это проявления коронавируса, поскольку в одной палате с ней лежал больной COVID-19.

Скорая отвезла женщину в БСМП, где ей сделали СКТ. Результаты исследования подтвердили коронавирус.

Сын калужанки считает, что причиной этого стало некачественное оказание медицинской помощи. Он обратился за помощью к уполномоченному по правам человека.

Омбудсмен отправил запросы в прокуратуру и территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области.