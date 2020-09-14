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Калужанка заболела коронавирусом после выписки из больницы
Ее госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день после выписки из больницы.

Калужанку госпитализировали в тяжелом состоянии на следующий день после выписки из больницы. Об этом со ссылкой на группу в соцсети уполномоченного по правам человека в области передает KP40.ru.

Женщина находилась на лечении с отеком легких. Ее выписали, но уже следующей ночью у нее поднялась температура и возобновились боли в груди. Лечащий врач пояснил, что, возможно, это проявления коронавируса, поскольку в одной палате с ней лежал больной COVID-19.

Скорая отвезла женщину в БСМП, где ей сделали СКТ. Результаты исследования подтвердили коронавирус.

Сын калужанки считает, что причиной этого стало некачественное оказание медицинской помощи. Он обратился за помощью к уполномоченному по правам человека.

Омбудсмен отправил запросы в прокуратуру и территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области.