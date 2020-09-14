Калужане отправились на отдых и стали жертвами преступников

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

Жители Калужской области отправились на отдых и стали жертвами преступников. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что компания остановилась с палатками у реки в Дзержинском районе. Разбив лагерь, они ушли спать. Ночью один из туристов услышал посторонний шум. Выглянув из палатки, мужчина заметил силуэт незнакомца, который собирал их вещи. Когда злоумышленник понял, что его заметили, он убежал.

Туристы отправились на поиски вора и обнаружили свои вещи в канаве. Они вызвали полицию.

Оперативники установили, что два местных жителя 1997 и 1998 годов рождения тоже отдыхали у реки. Проходя вдоль берега, молодые люди обратили внимание на вещи, лежащие возле палаток. Им приглянулись казан, туристическое кресло, два туристических стула, сумка-холодильник, газовая плита и музыкальная колонка.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК. Материалы передали в суд.