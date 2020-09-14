Как рязанец впервые в жизни пошел голосовать и пожалел об этом

В итоге сделал правильный выбор.

До вчерашнего дня я никогда не голосовал. Нет, о самих выборах я, конечно, знал — работаю-то в СМИ. Но и до того, как стал корреспондентом, с агитацией сталкивался регулярно.

В детстве меня забавляли надписи на заборах о том, что один из кандидатов — вор, а другой — обязательно честный и благородный, как слово Шпака (совпадение с реальным человеком случайно) в «Иване Васильевиче…»

А в студенческие годы мой сосед по общежитию ходил голосовать в Рязани без местной прописки… и с сотней бюллетеней в кармане. На этом мое знакомство с процессом выборов заканчивалось.

А в этот раз я решил пойти на участок и проголосовать. На входе меня встретили наблюдатели, которые были больше похоже на присяжных в суде.

— Вы голосовать?

— Да.

— Проходите сюда.

— А из кого я должен выбирать?

Тут мне указали на стенд с кандидатами, который я внимательно стал изучать. Кандидаты подобрались достойные друг друга: правда один заработал за год семь копеек, а другой — пять миллионов. Я решил уточнить у «присяжных», на каких улицах и в моем ли избирательном участке проживают кандидаты. Спрашивал я тихо, но в этот момент, предположительно председатель комиссии, решила включить главного в здании.

— Молодой человек, вы голосовать пришли или что? Давайте сначала проголосуете, а потом будете общаться.

— А что, у вас обычно сначала голосуют, а потом выбирают, за кого?

В этот момент «присяжные» (как и положено) начали защищать меня и объяснять, что я определяюсь и знакомлюсь с кандидатами.

— Просто вы разговариваете и получается агитация, которую мы не должны допустить!

— Почему я должен за них голосовать, они мои соседи? Знают проблемы моего района?

— Вы можете за них не голосовать, опустить пустой бюллетень.

— Зачем мне бумагу портить?

— Да она уже выделена на вас, можете портить…

Все это время мой телефон находился у меня в руке и «председательствующая» заподозрила меня в провокации, несмотря на то, что сама вмешалась в мое знакомство с кандидатами.

— Вы там случайно на телефон ничего не записываете?

— Нет («А зачем? Я и так все запомню», — подумал я про себя). А почему вы меня подозреваете?

— Ну вы задаете какие-то риторические вопросы про кандидатов (напомню, это вопрос: «Живут ли они в округе, в котором избираются?»). Будете голосовать?

— Ну, я же не выбрал, за кого.

— А знаете что, в следующий раз сами становитесь кандидатом и будут голосовать за вас…