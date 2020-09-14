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Эксперт рассказал, что снижение возраста получения прав приведет к росту цен на ОСАГО
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать «права» с 16 лет.

Автоюрист Сергей Радько рассказал, что снижение возрастного ценза управления автомобилем до 16 лет приведет к росту стоимости полисов ОСАГО. Об этом передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать «права» с 16 лет.

По словам Радько, когда несовершеннолетнего будут вписывать в ОСАГО, страховые компании придумают «очередной повышающий коэффициент для увеличения стоимости».

Также по словам экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова, нововведение потребует изменений в законодательстве. Специалист отметил, что нужно будет определить, кто будет нести ответственность при ДТП — родители или несовершеннолетний водитель.