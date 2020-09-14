До конца года «Рязаньэнерго» реконструирует оборудование пяти подстанций

Также заменят на микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

До конца года специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» проведут реконструкцию оборудования пяти подстанций. В рамках реализации годовой инвестиционной программы энергетики заменят 33 масляных выключателя на вакуумные на подстанциях (ПС) 35/10 кВ «Кочемары», «Елатьма», «Моховая», «Ерахтур», «Путятино». Также заменят на микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, сообщили в пресс-службе компании.

Подстанция «Моховая» питает самый крупный в Касимовском районе колхоз «Заветы Ильича», школы и детские сады. К подстанции «Елатьма» подключена часть Елатомского приборного завода «Еламед», очистные сооружения, дома инвалидов, Елатомская общеобразовательная школа и районный физкультурно-оздоровительный комплекс. ПС «Кочемары» обеспечивает электроснабжением колхоз «Возрождение». Каждая из трех подстанций также питает не один десяток деревень и сел Касимовского района.

Подстанция «Ерахтур» является центром питания школы и одноименного населенного пункта, а также части потребителей и социально значимых объектов Шиловского района. ПС «Путятино» снабжает электроэнергией потребителей Путятина и три администрации сельских поселений Путятинского района, многоквартирные жилые дома, садоводческие товарищества и сельхозпредприятия, спиртзавод, социально значимые объекты, в том числе, очистные сооружения и артезианские скважины МУП ЖКХ «Путятинское». Также от подстанции запитаны газокомпрессорные и газораспределительные станции ООО «Газпром энергосбыт», сеть автозаправочных станций ООО «Татнефть — АЗС — Запад», ООО «РН — Энерго».

В результате проведенной специалистами «Рязаньэнерго» реконструкции подстанций станет еще более надежным электроснабжение Касимовского, Путятинского и Шиловского районов Рязанской области, получит дальнейшее развитие инфраструктура и социальная сфера. Кроме этого, повысится эффективность работы оборудования и персонала электросетевой компании, а также уровень экологической безопасности.

«Наш главный приоритет — повышение качества услуг для потребителей, поэтому выполнение в полном объеме запланированных мероприятий по реконструкции энергообъектов является основой и гарантией качественного энергоснабжения», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.