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90-летняя пенсионерка получила инсульт и огромную гематому после лечения в рязанских больницах
Женщину с подозрением на злокачественную опухоль направили из ОКБ в онкодиспансер.

Пользователь соцсети пожаловался на лечение бабушки в городских больницах. Об этом он написал в Instagram.

По словам автора, 90-летнюю бабушку привезли в ОКБ с подозрением на злокачественную опухоль. Оттуда женщину отправили в онкодиспансер.

«Думали, там-то нас положат лечить, ага, сдать 100 анализов и все по прописке за 200 км — туда, откуда нас отправили в Рязань. Пока сдавали тут, мотали больную бабушку по Рязани, а ей 90 лет исполнилось в августе, вдова ветерана войны, плюс она слепая и еле ходит», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что в очередях пожилую женщину не пропускали, «хотя даже по закону она имеет право без очереди».

По его словам, пенсионерка получила инсульт после посещения больниц, с которым ее отвезли в ОКБ.

«Там профессионально сделали укол в вену. Ну, должны были в вену, а там куда придется, видимо. Во время укола ей было очень больно, после укола через день дома появилась фиолетовая гематома сантиметров 20, рука сильно болит, опухла», — рассказал родственник женщины.

Он добавил, что семье пришлось потратить 3000 рублец для перевезки пенсионерки на машине медиков с носилками, поскольку на такси ей было противопоказано ехать после инсульта.

«Мы были вынуждены заплатить за их так называемые услуги, поскольку бабушка, по их мнению, была вполне себе в состоянии добраться самостоятельно», — возмутился автор сообщения.

Он подчеркнул, что пенсионерку не могут госпитализировать, поскольку ей нужно сдать еще ряд анализов.

«Она уже ног не таскает. Привезли мы, значит, бабушку лечить», — говорится в сообщении.