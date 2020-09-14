Полиция отчиталась об итогах рейдов за выходные

Автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей.

В минувшие пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей. Из них 21 водитель впервые ехал за рулем пьяным. Шесть человек отказались от медосвидетельствования и три человека повторно управляли машиной в нетрезвом виде.

Также сотрудники ГИБДД выявили 11 нарушений ПДД водителями автобусов, 53 раза правила нарушили пешеходы, 172 водителя управляли транспортными средствами с тонированными стеклами. 25 нарушений ПДД допустили водители мототранспорта, 11 раз правила перевозки детей нарушили водители автомобилей.