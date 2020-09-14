Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 14
15°
Вт, 15
16°
Ср, 16
14°
ЦБ USD 74.71 -0.18 15/09
ЦБ EUR 88.58 -0.1 15/09
Нал. USD 75.1 / 77.16 17:13
Нал. EUR 89.15 / 89.8 16:46
Новости
Коронавирус
Публикации
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
1 час назад
259
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
5 178
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
7 982
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
12 458
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Полиция отчиталась об итогах рейдов за выходные
Автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей.

В минувшие пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей. Из них 21 водитель впервые ехал за рулем пьяным. Шесть человек отказались от медосвидетельствования и три человека повторно управляли машиной в нетрезвом виде.

Также сотрудники ГИБДД выявили 11 нарушений ПДД водителями автобусов, 53 раза правила нарушили пешеходы, 172 водителя управляли транспортными средствами с тонированными стеклами. 25 нарушений ПДД допустили водители мототранспорта, 11 раз правила перевозки детей нарушили водители автомобилей.