Полиция отчиталась об итогах рейдов за выходные
Автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей.
В минувшие пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды в Рязанской области. Об этом сообщила
Автоинспекторы поймали 30 пьяных водителей. Из них 21 водитель впервые ехал за рулем пьяным. Шесть человек отказались от медосвидетельствования и три человека повторно управляли машиной в нетрезвом виде.
Также сотрудники ГИБДД выявили 11 нарушений ПДД водителями автобусов, 53 раза правила нарушили пешеходы, 172 водителя управляли транспортными средствами с тонированными стеклами. 25 нарушений ПДД допустили водители мототранспорта, 11 раз правила перевозки детей нарушили водители автомобилей.