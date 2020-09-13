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Явка на выборах в облдуму достигла 30 процентов
В регионе работали 1009 избирательных участков, из них 195 в Рязани.

Явка на выборах в Рязанскую облудму на 18:00 достигла 30,86%. Об этом сообщил Клуб избирателей Рязанской области.

За два часа до закрытия участков больше всего избирателей зарегистрировано в ОИК №9 (Сапожковский, Cараевский, Чучковский и Шацкий районы), где свой выбор сделали 52,61% избирателей. Наименьшая явка в Железнодорожном районе Рязани — 15,74%.

В регионе работали 1009 избирательных участков, из них 195 в Рязани.