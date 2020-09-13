В Рязанской области обработано четверть протоколов голосования в облдуму

Лидирует «Единая Россия».

В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.

Результаты по итогам обработки 25,36% голосов:

«Единая Россия» 44,83%;

«ЛДПР» 12,92%;

«КПРФ» 9,36%;

«За правду» 7,72%;

«Справедливая Россия» 6,32%;

«Новые люди» 5,57%;

«Партия пенсионеров» 5,38%;

«Коммунисты России» 4,27%;

«Партия Роста» 0,93%.

«Партия прямой демократии» 0,35%.

Явка на участках составила 31,38%.

Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.