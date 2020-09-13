В Рязанской области обработано четверть протоколов голосования в облдуму
Лидирует «Единая Россия».
В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.
Результаты по итогам обработки 25,36% голосов:
- «Единая Россия» 44,83%;
- «ЛДПР» 12,92%;
- «КПРФ» 9,36%;
- «За правду» 7,72%;
- «Справедливая Россия» 6,32%;
- «Новые люди» 5,57%;
- «Партия пенсионеров» 5,38%;
- «Коммунисты России» 4,27%;
- «Партия Роста» 0,93%.
- «Партия прямой демократии» 0,35%.
Явка на участках составила 31,38%.
Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.