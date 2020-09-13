В избиркоме рассказали о предварительных днях голосования в Рязанской области

За 11 и 12 сентября в регионе проголосовали 20,52% избирателей.

В воскресенье, 13 сентября, в рязанском Центре общественного наблюдения за ходом выборов обсудили предварительные дни голосования. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам председателя избиркома Алексея Просянникова, за 11 и 12 сентября в регионе проголосовали 20,52% избирателей (185 299 человек).

Он отметил, что в целом по России это средний показатель. В лидерах по голосованию — Михайловский район, явка составила 54,57%, Сараевский район — 45,67%, Щацкий район — 44,34%.

«За дни выборов в областную избирательную комиссию поступило 11 обращений граждан о возможных нарушениях. Все они были своевременно рассмотрены. Нарушений, способных повлиять на ход и на итоги выборов, выявлено не было», — сообщил Просянников.

Он добавил, что за легитимностью голосования ежедневно наблюдают 2886 представителей избирательных объединений.