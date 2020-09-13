В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП, пострадали мать и дочь

Авария произошла в субботу, 12 сентября.

В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП, пострадали мать и дочь. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу, 12 сентября в 22:30 в Александро-Невском районе на 318 километре дороги Р22 «Каспий».

56-летний водитель на Scania с полуприцепом-фургоном марки Schmitz столкнулся с LADA Kalina, под управлением 39-летнего водителя. От удара LADA столкнулась с Mitsubishi Outlander за рулем которого был 46-летний водитель.

В результате ДТП пострадали пассажиры LADA Kalina — 37-летняя женщина и ее 17-летняя дочь.