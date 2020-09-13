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Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО
Сейчас у актера только двое сокамерников.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала об условиях содержания Михаила Ефремова в московском СИЗО № 5 «Водник». Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в камере расположены четыре койки, есть общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. Кроме того, «Водник» — единственный столичный изолятор, где есть сцена.

Сейчас у актера только двое сокамерников, один из которых обвиняется в продаже наркотиков, а другой — в коррупции.

«Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь», — заявила правозащитник.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.