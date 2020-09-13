Рязанка Трусова исполнит три четверных прыжка в произвольной программе

Плющенко поделился, что Трусова исполнит программу из «Ромео и Джульетты».

Рязанская фигуристка Александра Трусова сделает три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тренера спортсменки Евгения Плющенко.

Он подчеркнул, что у фигуристки очень сложная и насыщенная программа. Она будет делать три четверных прыжка: четверной лутц, два четверных тулупа, а также тройной лутц, тройной риттбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Плющенко поделился, что Трусова исполнит программу из «Ромео и Джульетты».