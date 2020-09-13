Рязанка Трусова исполнит три четверных прыжка в произвольной программе
Плющенко поделился, что Трусова исполнит программу из «Ромео и Джульетты».
Рязанская фигуристка Александра Трусова сделает три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах. Об этом пишет
Он подчеркнул, что у фигуристки очень сложная и насыщенная программа. Она будет делать три четверных прыжка: четверной лутц, два четверных тулупа, а также тройной лутц, тройной риттбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.
Плющенко поделился, что Трусова исполнит программу из «Ромео и Джульетты».