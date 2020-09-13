Роспотребнадзор рассказал о работе школ в 2021 году

Пока все санитарные правила должны исполняться.

Школы в России продолжат работать в особых условиях до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. Ее слова приводит « Российска я газета ».

Она подчеркнула, что СанПиН действуют до 1 января 2021 года.

Еще один специалист ведомства отметила, что сейчас достаточно сложно спрогнозировать, когда стабилизируется ситуация в стране, а также когда будут сняты все ограничения.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в регионах ситуации различаются. Пока все санитарные правила должны исполняться.