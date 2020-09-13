Пашаев опроверг сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова

Пашаев назвал такие сообщения «глупостью и грязью»

Адвокат Эльман Пашаев опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей, передает ТАСС.

Пашаев назвал такие сообщения «глупостью и грязью». По его словам, чтобы понять, что было на самом деле, надо увидеть его расписки.

Ранее сообщалось, что юрист получил деньги еще до начала суда. Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание.

Напомним, Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Также в ведомстве предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы семьи рязанца Сергея Захарова, погибшего после ДТП с Михаилом Ефремовым.