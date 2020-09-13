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Партия «Новые люди» проходит в рязанскую облдуму — ВЦИОМ
Анонимный опрос проводился на 150 избирательных участках региона.

Политическая партия «Новые люди» набирает больше 6% голосов на выборах депутатов Рязанской областной думы. Об этом свидетельствуют данные экзитпола — анонимного опроса, проведенного у 150 избирательных участков специалистами ВЦИОМ.

Как говорится в официальном пресс-релизе Всероссийского центра изучения общественного мнения, с 11 по 13 сентября были опрошены более 34 тысяч респондентов. На вопрос о своих электоральных предпочтениях социологам ответили 56,9% респондентов.

В Рязанской областной думе места займут 40 депутатов. 20 — по партийным спискам и ещё 20 — по одномандатным округам. В избирательной кампании приняли участие, как старые политические партии, так и новые, в том числе «Новые люди».

В сообщении ВЦИОМ уточняется, что «Новые люди» преодолевают 5% проходной барьер во всех регионах, где выдвинуты ее кандидаты в областные думы.

Таким образом партия «Новые люди» будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей.