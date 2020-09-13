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Опубликованы первые данные о выборах в облдуму по одномандатным округам
Пока в облдуму проходят 18 депутатов от «Единой России»

В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.

Предварительные данные по одномандатным округам на 23:20:

Одномандатный избирательный округ №1

Николай Игнатов «Единая Россия» 66,98% голосов (обработано 23,38%);

Одномандатный избирательный округ №2

Петр Алабин «Единая Россия» 62,22% (20,37%);

Одномандатный избирательный округ №3

Владимир Сидоров «Единая Россия» 71,21% (18,60%);

Одномандатный избирательный округ №4

Михаил Хлопов «Единая Россия» 44,06% (31,58%);

Одномандатный избирательный округ №5

Сергей Гришков «Единая Россия» 61,80% (17,72%);

Одномандатный избирательный округ №6

Александр Глазунов «Единая Россия» 40,64% (30,88%);

Одномандатный избирательный округ №7

Аркадий Фомин «Единая Россия» 70,81% (45%);

Одномандатный избирательный округ №8

Владимир Рожков «Единая Россия» 55,81% (20,27%);

Одномандатный избирательный округ №9

Владимир Материкин «Единая Россия» 73,76% (29,82%);

Одномандатный избирательный округ №10

Станислав Подоль «Единая Россия» 69,03% (36,36%);

Одномандатный избирательный округ №11

Владислав Сафронов «Единая Россия» 50,99% (20%);

Одномандатный избирательный округ №12

Игорь Мурог «Единая Россия» 23,17% (16,67%);

Одномандатный избирательный округ №13

Татьяна Гусева «Единая Россия» 40,85% (33,33%);

Одномандатный избирательный округ №14

Александр Жукаев «Единая Россия» 40,30% (13,64%);

Одномандатный избирательный округ №15

Михаил Агапкин «Единая Россия» 40,59% (45,45%);

Одномандатный избирательный округ №16

Александр Ачалов «Единая Россия» 44,17% (38,10%)

Одномандатный избирательный округ №17

Андрей Глазунов «Единая Россия» 35,88% (4,55%);

Одномандатный избирательный округ №18

Игорь Трубицын «Справедливая Россия» 65,94% (33,33%);

Одномандатный избирательный округ №19

Александр Шевырев «Единая Россия» 38,60% (25,93%);

Одномандатный избирательный округ №20

Сергей Пупков «Справедливая Россия» 39,31% (9,52%).

В одномандатных округах зарегистрированы 83 кандидата, в том числе два самовыдвиженца.