Опубликованы первые данные о выборах в облдуму по одномандатным округам

В Рязанской области продолжается обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.
Предварительные данные по одномандатным округам на 23:20:
Одномандатный избирательный округ №1
Николай Игнатов «Единая Россия» 66,98% голосов (обработано 23,38%);
Одномандатный избирательный округ №2
Петр Алабин «Единая Россия» 62,22% (20,37%);
Одномандатный избирательный округ №3
Владимир Сидоров «Единая Россия» 71,21% (18,60%);
Одномандатный избирательный округ №4
Михаил Хлопов «Единая Россия» 44,06% (31,58%);
Одномандатный избирательный округ №5
Сергей Гришков «Единая Россия» 61,80% (17,72%);
Одномандатный избирательный округ №6
Александр Глазунов «Единая Россия» 40,64% (30,88%);
Одномандатный избирательный округ №7
Аркадий Фомин «Единая Россия» 70,81% (45%);
Одномандатный избирательный округ №8
Владимир Рожков «Единая Россия» 55,81% (20,27%);
Одномандатный избирательный округ №9
Владимир Материкин «Единая Россия» 73,76% (29,82%);
Одномандатный избирательный округ №10
Станислав Подоль «Единая Россия» 69,03% (36,36%);
Одномандатный избирательный округ №11
Владислав Сафронов «Единая Россия» 50,99% (20%);
Одномандатный избирательный округ №12
Игорь Мурог «Единая Россия» 23,17% (16,67%);
Одномандатный избирательный округ №13
Татьяна Гусева «Единая Россия» 40,85% (33,33%);
Одномандатный избирательный округ №14
Александр Жукаев «Единая Россия» 40,30% (13,64%);
Одномандатный избирательный округ №15
Михаил Агапкин «Единая Россия» 40,59% (45,45%);
Одномандатный избирательный округ №16
Александр Ачалов «Единая Россия» 44,17% (38,10%)
Одномандатный избирательный округ №17
Андрей Глазунов «Единая Россия» 35,88% (4,55%);
Одномандатный избирательный округ №18
Игорь Трубицын «Справедливая Россия» 65,94% (33,33%);
Одномандатный избирательный округ №19
Александр Шевырев «Единая Россия» 38,60% (25,93%);
Одномандатный избирательный округ №20
Сергей Пупков «Справедливая Россия» 39,31% (9,52%).
В одномандатных округах зарегистрированы 83 кандидата, в том числе два самовыдвиженца.