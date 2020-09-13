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Оперштаб обновил данные по зараженным в Рязанской области
Всего в области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 584 человека.

Оперштаб обновил данные по зараженным в Рязанской области. Информация появилась в воскресенье, 13 сентября.

Всего в области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 584 человека.

  • В Рязани — 3 927 случаев;
  • В Рязанском районе — 351;
  • В Ряжске — 223;
  • В Рыбном — 197;
  • В Касимове — 192;
  • В Скопине — 179;
  • В Сасове — 175;
  • В Новомичуринске — 154;
  • В Шиловском районе — 140;
  • В Рыбновском районе — 133;
  • В Скопинском районе — 130;
  • В Касимовском районе — 127;
  • В Клепиковском районе — 126;
  • В Михайловском районе -119;
  • В Спасском районе — 113;
  • В Шилове — 90;
  • В Михайлове — 82;
  • В поселке Александро-Невский — 70;
  • В Сараевском районе — 62;
  • В Александро-Невском районе — 52;
  • В Пронском районе — 50;
  • В Сасовском районе — 49;
  • В Кораблине и Шацком районе — по 48;
  • В Сапожке — 45;
  • В Старожиловском районе — 44;
  • В Сараях и Старожилове — по 41;
  • В Захаровском районе и Пронске — по 40;
  • В Милославском районе — 38;
  • В Спасске-Рязанском — 37;
  • В Чучкове — 35;
  • В Кораблинском районе — 32;
  • В Спас-Клепиках и Чучковском районе — по 30;
  • В поселке Милославское — 29;
  • В Захарове — 27;
  • В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;
  • В Ермиши — 20;
  • В Путятине — 19;
  • В Кадоме — 15;
  • В Путятинском районе — 13;
  • В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;
  • В Пителинском районе — семь;

Полный список населенных пунктов можно посмотреть здесь.