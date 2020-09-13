К 15:00 явка избирателей в Рязанской области составила более 27%

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области начался единый день голосования.

Областная избирательная комиссия опубликовала данные по явке на 15:00. Согласно им, в регионе проголосовало 27, 21% избирателей.

Самая большая активность избирателей в Шацком районе. Там на избирательные участки пришли более 51% избирателей (51,77%). В Кораблине проголосовали 48,38% жителей, в Шилове — 34,15%.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области начался единый день голосования. В областном центре открылись 1009 участка.

Утром на избирательный участок сходил губернатор Николай Любимов вместе с супругой.