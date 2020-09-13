Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вс, 13
18°
Пн, 14
15°
Вт, 15
17°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.1 / 76.77 12:30
Нал. EUR 87.9 / 89.75 12:30
Новости
Коронавирус
Публикации
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
3 765
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
6 596
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
11 018
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
10 085
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Названы первые симптомы рака крови
Также специалист рассказал о выявлении рака на поздних стадиях.

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Роман Темников рассказал о ранних признаках рака крови. Об этом пишет РИА Новости.

Врач заявил, что к специалистам следует обращаться при головных болях и головокружениях, плохом аппетите, повышении температуры без причин, слабости и усталости, частых инфекциях, резкой потери веса.

На поздних стадиях, по словам врача, заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.