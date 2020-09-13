Названы первые симптомы рака крови

Также специалист рассказал о выявлении рака на поздних стадиях.

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Роман Темников рассказал о ранних признаках рака крови. Об этом пишет РИА Новости .

Врач заявил, что к специалистам следует обращаться при головных болях и головокружениях, плохом аппетите, повышении температуры без причин, слабости и усталости, частых инфекциях, резкой потери веса.

На поздних стадиях, по словам врача, заболевание может проявляться уже тахикардией, появлением синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.